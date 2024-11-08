مسؤول أميركي: قلقون من إقالة غالانت ولا علاقات لنا بخليفته

أبلغ مسؤول أميركي موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض تفاجأ بشدة من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت.

وأعرب المسؤول عن قلق واشنطن بشأن إقالة غالانت، لأنه شريك موثوق خاصة وسط حربي غزة ولبنان، وبينما تستعد إسرائيل للدفاع ضد هجوم محتمل من إيران.

كما أكد المسؤول الأميركي أن لا علاقات للإدارة الأميركية بخليفته يسرائيل كاتس، الذي عيّن خلفا لغالانت، معربا عن قلقه من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة.

وأشار المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن لدى واشنطن الكثير من الأشياء التي يتعين عليها القيام بها مع إسرائيل في الشهرين المقبلين.

ولذلك قال المسؤول وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي لموقع أكسيوس إنه "بصفتنا شركاء مقربين، سنواصل العمل بشكل تعاوني مع وزير الدفاع الإسرائيلي القادم".

وأضاف "لدينا تساؤلات حقيقية حول أسباب فصل غالانت وما الذي يحرك القرار".

ورجّح مسؤولون أميركيون، نقل عنهم أكسيوس أيضا، أن يؤدي التعديل في وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تمديد المهلة الأميركية لإسرائيل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وأشار هؤلاء المسؤولين إلى أنهم ليسوا متأكدين مما إذا كانوا يصدقون تأكيدات نتنياهو.

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصل بغالانت وعبّر له عن ذهوله من إقالته من منصبه. وأضافت القناة أن غالانت استعرض أمام وزير الدفاع الأميركي الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى إقالته.

في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، قال غالانت إن نتنياهو فصله بسبب خلافاتهم في 3 قضايا هي: معارضة غالانت قانونا سيعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية، ودعمه اتفاقا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس وإقامة وقف لإطلاق النار في غزة، إضافة لدعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر.