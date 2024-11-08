مجزرة وسط غزة والاحتلال يتحدث عن قتال عنيف شمالي القطاع

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مجزرة جديدة في مدينة غزة، وتحدثت عن قتال عنيف شمالي القطاع، حيث تواصل قصف المناطق السكنية وتهجير السكان منها.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة في وقت مبكر اليوم.

وقالت مصادر فلسطينية إن الضحايا وبينهم أطفال ونساء من عائلة حمادة.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من مجزرة مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة والتي أسفرت عن استشهاد 12 ومجزرة مخيم جباليا التي راح ضحيتها 25 شخصا.

تغطية صحفية: وداع صعب.. 9 شــ ـهــ ـداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة حمادة بالقرب من عيادة الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/sxSTBrOV5w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2024

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إسرائيل ارتكبت مجزرتي مخيم الشاطئ ومخيم جباليا بتغطية أميركية.

وفي تطورات أخرى، استشهد فلسطينيان جراء غارة إسرائيلية على منزل في منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة رفح القريبة لقصف مدفعي، كما استهدف قصف كثيف مخيم البريج وسط القطاع.

وفي وسط القطاع أيضا، أصيب فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات.

وبحسب مصادر فلسطينية، أسفر القصف الإسرائيلي أمس عن نحو 80 شهيدا معظمهم في المناطق الشمالية للقطاع.

قصف ونسف مبان

وفي وقت مبكر اليوم الجمعة أيضا، تجدد القصف الجوي والمدفعي على مخيم جباليا ومناطق أخرى من شمالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تقدم الدبابات في بيت لاهيا.

وتزامن القصف مع قيام قوات الاحتلال بنسف المزيد من المربعات السكنية في المنطقة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب 10 آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع المنشية ببيت لاهيا.

ويتواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق شمالي القطاع وسط تهجير للسكان من جباليا وبيت لاهيا باتجاه مدينة غزة.

وبالإضافة إلى جباليا وبيت لاهيا، أصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مناطق في مدينة غزة تشمل الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ. الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ وثلاثة أحياء أخرى في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أخلى مخيم جباليا وبدأ الأربعاء إخلاء بيت لاهيا من السكان لمواجهة مسلحي حماس الذين قال إنهم أعادوا تنظيم صفوفهم هناك.

وتحدث جيش الاحتلال عن قتال عنيف شمالي قطاع غزة، وادعى قتل 50 مسلحا في جباليا.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة، تستهدف بالخصوص مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينة إن العملية أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من 43 ألف شهيد و103 آلاف مصاب، بحسب السلطات في القطاع.