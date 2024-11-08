غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد إنذارات للسكان بالإخلاء

شنت إسرائيل مساء الجمعة عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات للسكان بالإخلاء.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن إسرائيل شنت 4 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على منطقة الحدث قرب الجامعة اللبنانية بالضاحية الجنوبية، وغارتين عنيفتين استهدفتا منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

ولم تتضح بعد الأهداف التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.