إصابة إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن 5 مشجعين إسرائيليين أصيبوا في العاصمة الهولندية أمستردام، بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي ماكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مع مشجعين إسرائيليين عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.

وقال ساعر إن إسرائيل تتعامل مع الجهات المعنية في هولندا بشأن ما وصفه بالاعتداء على إسرائيليين في أمستردام.

وأشار ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أمر بإرسال طائرتين إلى هولندا لإجلاء مشجعين إسرائيليين.

وأضاف أن نتنياهو طالب حكومة هولندا بالتحرك سريعا لضمان سلامة الإسرائيليين على أراضيها.

تغطية صحفية: فيديو يظهر تمزيق مشجعين "إسرائيليين" للعلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية قبيل مباراة فريق"مكابي تل أبيب" مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. pic.twitter.com/SK2tmeSAQC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 8, 2024

وبحسب تقارير إعلامية فلسطينية، تعرض مشجعون إسرائيليون إثر المباراة لهجمات من قبل مؤيدين للقضية الفلسطينية، وذلك بعد تمزيق عدد من المشجعين الإسرائيليين العلم الفلسطيني.

من جانبها، قالت شرطة أمستردام إنها نشرت قوات إضافية في العاصمة بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.