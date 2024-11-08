صفارات الإنذار تدوي في 50 مستوطنة وإسرائيل تقصف بلدات لبنانية

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار اليوم الجمعة في أكثر من 50 مدينة ومستوطنة من شمال إسرائيل حتى وسطها، في حين جدد حزب الله استهدافه مواقع للاحتلال الذي واصل غاراته على مناطق لبنانية عدة.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي الصفارات في عشرات المدن والبلدات، من بينها عكا وخليج حيفا شمالي إسرائيل، للمرة الثالثة منذ صباح اليوم، وأشارت إلى تحذيرات من اختراق مسيّرة الأجواء في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي برصده تسلل مسيرات من لبنان نحو الشمال بالتزامن مع دوي متواصل لصفارات الإنذار إلى جانب رصده إطلاق 5 صواريخ من لبنان على وسط إسرائيل وشمالها.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد ما سماه أهدافا جوية مشبوهة في الجليل الغربي والجليل الأعلى، مشيرا إلى أن الحدث ما زال مستمرا.

عمليات حزب الله

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه هجمات عدة على مواقع ومستوطنات وللاحتلال، من بينها قصفه برشقة صاروخية مستوطنة كريات شمونة، وشنه هجوما بمسيرات انقضاضية على تجمع لعسكريين في مارون الراس.

وأضاف حزب الله أنه قصف برشقتين من الصواريخ تجمعين لقوات الاحتلال في مستوطنة مرغليوت ومسغاف عام شمالي إسرائيل، في أعقاب نشر الحزب مقطعا مصورا قال فيه إنه لعملية استهداف مدينة صفد "المحتلة" بصواريخ "ملاك-1".

غارات مستمرة

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدات طيرحرفا والمنصوري والجبين والصوانة ومجدل سلم والجميجمة بجنوب لبنان، إلى جانب غارة أخرى استهدفت بلدة حوش السيد علي في البقاع شرقي لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت "باستشهاد 4 في الغارة التي استهدفت بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل جنوبا"، في حين أصيب 6 سوريين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط منطقة رأس العين وسهل القليلة جنوبي قضاء صور.

وأول أمس، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بـ"استشهاد 20 شخصا وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة برجا بمحافظة جبل لبنان، وأدت الغارة إلى انهيار المبنى مما صعّب من عمل فرق الإنقاذ".

وأسفرت حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3102 قتيل و13 ألفا و819 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء أمس الخميس.