ترامب يبدأ التعيينات ويسمّي كبيرة موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختيار مديرة حملته الانتخابية سوزان وايلز لتكون كبيرة موظفي البيت الأبيض، وهو أول تعيين في إدارته المقبلة.

وقال ترامب في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".

وأضاف أنّ ويلز "ستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مجدّدا"، في إشارة إلى الشعار الشهير لحملته الانتخابية.

وذكّر الرئيس المنتخب بأنّ هذه السيدة الستّينية ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولّى هذا المنصب المرموق، معتبرا إياه "شرفا استحقّته عن جدارة".

ومنصب كبير موظفي البيت الأبيض يعتبر في الولايات المتحدة المركز الأكثر إستراتيجية في السلطة التنفيذية، وهو يعادل في دول أخرى منصب رئيس ديوان الرئاسة أو رئيس الديوان الملكي.

ويُرجّح أن تؤدي شخصيات مثيرة للجدل أدوارا رئيسية في إدارة ترامب المقبلة، على غرار إيلون ماسك وروبرت إف كينيدي جونيور.

ويمكن للرئيس المقبل أن يكلّف روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل والمرشح المستقل السابق الذي أصبح حليفا له، بتولي مسؤوليات في قطاع الصحة العامة.

ويُعرف كينيدي بانتقاده التطعيم، وأكد الخميس عبر شبكة "إن بي سي" أنه "لن يمنع اللقاحات عن الناس"، لكنه رأى أن الأميركيين يجب أن يكونوا قادرين على "اتخاذ القرار بشكل فردي".

ويتوقّع أيضا أن يؤدّي ماسك دورا في إدارته بعدما ساهم بنشاط في حملته الانتخابية. ويُحتمل أن يعهد الرئيس المنتخب بمهمة إعادة تنظيم الإدارة الفدرالية إلى ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أشدّ الداعين لتقليص دور الحكومة بشكل كبير.

وقد تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في خطاب مقتضب، بتأمين انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة إلى ألدّ خصومه السياسيين، سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي وقت سابق قال موقع ذا هيل إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أصدر مذكرة للقوات الأميركية، الأربعاء، أكد فيها أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستقوم بإتمام انتقال "هادئ ومنظم ومهني" إلى الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وكتب أوستن في المذكرة أن "مواطنينا انتخبوا الرئيس القادم للولايات المتحدة. وكما جرت العادة فإن الجيش الأميركي سيقف متأهبا لتنفيذ الخيارات السياسية للقائد الأعلى القادم، ولطاعة كل الأوامر القانونية من التسلسل القيادي المدني".