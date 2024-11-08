ترامب: تحدثت مع 70 زعيما ومكالمتي مع نتنياهو جيدة جدا

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الإخبارية، الخميس، إنه تحدث مع نحو 70 من زعماء العالم الذين اتصلوا به لتهنئته بفوزه في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.

وأشار ترامب إلى أن محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت "جيدة جدا".

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وكان مكتب نتنياهو قال الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع ترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وأضاف أن المحادثة كانت "دافئة وودية"، وأنهما ناقشا "التهديد الإيراني"، وضرورة العمل معا من أجل أمن إسرائيل.

وكتب نتنياهو على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، قال ترامب -خلال المقابلة مع "إن بي سي"- إنه لم يتحدث بعد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لكني أعتقد أننا سنتحدث".

من جانبه، وجّه بوتين التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب، وقال إنه مستعد للتحدث معه بعدما أبدى رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا، وأضاف أن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.

كما أبدى بوتين إعجابه بثبات ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي ووصفه بأنه رجل شجاع.

ويعكف مستشارو الرئيس الأميركي المنتخب حاليا على التحضير لخطوات تسلم السلطة والبحث في أسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية في الإدارة الجديدة، فيما لا تزال التهاني تتوالى من زعماء العالم.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنه يرى انتصاره على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس تفويضا شعبيا "لإحلال المنطق السليم في البلاد"، كما ذكر أنه "لا تسعيرة" لخطته لترحيل المهاجرين غير النظاميين وضبط الحدود.