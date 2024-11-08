الكنيست يقرّ تعيين كاتس للدفاع وساعر للخارجية

صدق أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من منصبه مساء يوم الثلاثاء الماضي، كما تمت المصادقة على تعيين غدعون ساعر زعيم حزب اليمين الرسمي وزيرا للخارجية.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة الذين خرجوا دون المشاركة في عملية التصويت. واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن الهدف من تعيين كاتس وزيرا للدفاع هو تمكين نتنياهو من تمرير قانون يعفي اليهود المتشددين الحريديم من الخدمة العسكرية.