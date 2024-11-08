القسام تبث فيديو لتفجير آلية إسرائيلية شمال غرب غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد تجهيز مقاتلي القسام عبوة شديدة الانفجار من نوع "شواظ 3″، ومن ثم زرعها في الطريق الذي ستسلكه آليات إسرائيلية في محيط منطقة "الخزندار" شمال غرب غزة.

وبينما شوهدت آلية هندسية إسرائيلية تسحب آلية عسكرية أخرى بعد استهدافها، وصلت آلية إسرائيلية ثانية إلى المكان لتنفجر بها العبوة وتصيبها إصابة مباشرة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

وكذلك دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.