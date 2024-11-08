إسرائيل تحظر سفر جنودها إلى هولندا بعد شغب ضد العرب أوقع مصابين

حظرت إسرائيل سفر جنودها إلى هولندا عقب توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم ضد العرب، وفي حين أدانت الخارجية الفلسطينية الهتافات، توجهت طائرة إسرائيلية إلى أمستردام لإجلاء مشجعي الفريق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "وفقا لتقييم الوضع، تقرر حظر الرحلات الجوية إلى هولندا لجميع ضباط الجيش حتى إشعار آخر".

وجاء القرار بعد توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي ضد العرب، وفوضى وتخريب في أمستردام عقب مباراة لفريقهم مع أياكس أمستردام ضمن الدوري الأوروبي، منتصف ليل الجمعة.

وقد تخلل أعمال الشغب اعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه وهتافات ضد الفلسطينيين.

إجراءات أمنية

في هولندا، أعلنت رئيسة بلدية أمستردام فيمكه خالسيما تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة بعد أعمال الشغب والصدامات التي وقعت.

وقالت خالسيما "أشعر بالخزي" جراء الصدامات، مشيرة إلى فرض حظر مؤقت على الاحتجاجات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال 62 شخصا وإصابة 10 أشخاص.

وذكرت الشرطة -في منشور على موقع التواصل "إكس"- أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة. ولم يقدم المنشور تفاصيل أخرى عن المصابين ولا المحتجزين بأحداث العنف التي وقعت الليلة الماضية.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين إياكس ومكابي كانت "مضطربة للغاية مع وقوع حوادث عنف استهدفت أنصار مكابي".

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين للجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال تلك الدقيقة بينما بقية الجماهير صامتة.

واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سلطات أمستردام إن مثيري الشغب "سعوا بنشاط إلى مهاجمة المشجعين الإسرائيليين والاعتداء عليهم.. وفي أماكن متعددة من المدينة تعرض المشجعون للهجوم".

واضطرت الشرطة إلى التدخل عدة مرات وحماية المشجعين الإسرائيليين ومرافقتهم إلى الفنادق. وعلى الرغم من الوجود المكثف للشرطة بالمدينة، أصيب مشجعون إسرائيليون، حسب ما أوردت وكالات أنباء.

تنديد فلسطيني

من جانبها، نددت الخارجية الفلسطينية بهتافات الإسرائيليين المعادية للعرب، والاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني في العاصمة أمستردام.

وقال بيان للخارجية الفلسطينية في بيان "ندين الهتافات المعادية للعرب، والأعمال الهمجية التي قام بها جمهور المشجعين لأحد أندية كرة القدم العنصرية الإسرائيلية في أمستردام على مدار 3 أيام متواصلة".

وأوضح أن تلك الأعمال تضمنت الاعتداء على العلم الفلسطيني، وإنزاله عن بعض الأماكن التي ترمز إلى دعم الحق الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال والإبادة في قطاع غزة.

ودعت الخارجية الفلسطينية حكومة هولندا إلى التحقيق مع مثيري الشغب، وحماية الفلسطينيين والعرب من هؤلاء المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين توجهوا إلى هولندا لنقل أفكارهم العنصرية وجرائمهم للعواصم الأوروبية، مشددة على رفضها للعنف بكافة أشكاله.​​​​​​​

كما حذرت من تصاعد الفكر والممارسات العنصرية التي تحاول تمريرها هذه المجموعات العنصرية، وهو ما يشكل عداء للهوية والرمزية الفلسطينية.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت بأمستردام. وقال جيريمي لورانس الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع لها "اطلعنا على هذه التقارير المثيرة للقلق" مضيفا "يجب ألا يتعرض أحد للتمييز أو العنف على أساس أصله القومي أو الديني أو العرقي أو أي أساس آخر".

إجلاء

من جانب آخر، أعلنت هيئة الملاحة الجوية الإسرائيلية أن الطائرة الأولى المخصصة لإعادة المشجعين من هولندا أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب لتعيد مشجعين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن "الصور القاسية للاعتداء على مواطنينا في أمستردام لن يتم تجاهلها" وإن نتنياهو "ينظر إلى الحادث المروّع بأقصى قدر من الجدية".

وطالب مكتب نتنياهو في البيان الحكومة الهولندية باتخاذ "إجراءات قوية وسريعة" ضد المتورطين. وأضاف أنه دعا إلى زيادة الأمن للمجتمع اليهودي في هولندا.