أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن ينفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعوده بوقف حروب إسرائيل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة إلى المجر سبقتها زيارة إلى قرغيزيا، قال فيها "قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات التي بدأتها إسرائيل، ونريد الوفاء بها وقول كفى لإسرائيل".

وعن مستقبل العلاقات بين تركيا والرئيس الأميركي الجديد، قال أردوغان إنه سيواصل محادثاته مع ترامب في الفترة الجديدة بخصوص التطورات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سبق أن تعامل مع ترامب في فترة رئاسته السابقة، و"رغم التباينات في الرأي أحيانا، فإن الشراكة النموذجية بين بلدينا لا تقبل النقاش".

وأبدى الرئيس التركي أمله في "تحقيق السلام والهدوء المستدام في المنطقة خلال فترة ولاية ترامب الثانية". ولفت إلى "التصريحات الإيجابية التي أطلقها ترامب تجاه تركيا في المرحلة المقبلة، وذكر أنه تم توجيه دعوة له لزيارة تركيا".

وقال الرئيس التركي إن "رئاسة ترامب للولايات المتحدة ستؤثر كثيرا على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.. وستكون بداية جيدة من ترامب إذا قطع إمداد إسرائيل بالأسلحة من أجل وقف العدوان على فلسطين ولبنان"

يذكر أن تركيا تندد بالهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، وأوقفت التجارة مع إسرائيل، كما تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى إبادة جماعية مرفوعة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية.