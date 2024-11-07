بوتين يصف ترامب بالشجاع ويبدي استعداده للحوار معه

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت هذا الأسبوع، وأبدى استعداده للحوار معه.

وقال بوتين إنه مستعد للتحدث مع ترامب، بعد أن أبدى رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا، وأضاف أن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.

وأبدى بوتين إعجابه بكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو/تموز ووصفه بأنه رجل شجاع.

وكان ترامب أكد أنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، فسوف يضمن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في تصريحات أخرى إنه "لم يكن ينبغي لهذه الحرب أن تحدث أبدا، لكننا سنحلها"، من دون أن يوضح كيف، داعيا إلى "صفقة عادلة للجميع".