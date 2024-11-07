الانتخابات الأميركية 2024

أخبار|الانتخابات الأميركية 2024|روسيا

بوتين يصف ترامب بالشجاع ويبدي استعداده للحوار معه

U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin talk before a session of the APEC summit in Danang, Vietnam November 11, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
بوتين (يسار) معجب بتعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله (رويترز)
7/11/2024-|آخر تحديث: 7/11/202410:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت هذا الأسبوع، وأبدى استعداده للحوار معه.

وقال بوتين إنه مستعد للتحدث مع ترامب، بعد أن أبدى رغبة في استعادة العلاقات مع روسيا، وأضاف أن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.

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وأبدى بوتين إعجابه بكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو/تموز ووصفه بأنه رجل شجاع.

وكان ترامب أكد أنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، فسوف يضمن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في تصريحات أخرى إنه "لم يكن ينبغي لهذه الحرب أن تحدث أبدا، لكننا سنحلها"، من دون أن يوضح كيف، داعيا إلى "صفقة عادلة للجميع".

المصدر : وكالات

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