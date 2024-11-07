يستضيف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عشرات الزعماء الأوروبيين في ملعب كرة قدم حديث في العاصمة بودابست اعتبارا من اليوم، بدلا من القلاع والقصور التاريخية حيث تقام مثل هذه التجمعات غالبا.

وتعقد قمة المجتمع السياسي الأوروبي اليوم، تليها اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة.

ووصف أوربان الاجتماعات بأنها "أكبر حدث دبلوماسي" في تاريخ المجر، لكنها تأتي في وقت تزداد فيه التوترات في العلاقات مع الشركاء الآخرين.

وستسعى الاجتماعات إلى بحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما يتضمن جدول الأعمال بحث تحديات الأمن في أوروبا، وأهمها غزو روسيا لأوكرانيا، فضلا عن الصراع في الشرق الأوسط، والهجرة، والتجارة العالمية والأمن الاقتصادي.

وسينضم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي آخرون من المملكة المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اجتماع اليوم للمجتمع السياسي الأوروبي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أنه يريد أن يبحث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "التهديد" الذي يشكله تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال لدى وصوله للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم حوالى أربعين من قادة الدول في بودابست "أتطلع إلى الجلوس مع الرئيس ترامب ورؤية كيف سنضمن بشكل جماعي أننا نواجه هذا التهديد".

ملعب بوشكاش

وتم اختيار ملعب" بوشكاش أرينا" في بودابست كمكان لإقامة الحدث لأنه يعتبر "جوهرة التاج" في طفرة بناء الملاعب على مستوى البلاد والتي بدأها رئيس الوزراء المحب لكرة القدم بعد عودته إلى السلطة في عام 2010.

ولم يدخر أوربان أي جهد في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، مما أثار استياء السياسيين المعارضين، الذين يزعمون أن أموال دافعي الضرائب كان من الممكن إنفاقها بشكل أفضل على التعليم أو الرعاية الصحية.

وتم تسمية الملعب على اسم لاعب كرة القدم المجري الإسباني الأسطوري فيرينك بوشكاش من فريق "المجريين السحريين" الأسطوري في خمسينيات من القرن الماضي، وكان من المفترض أن يشير الملعب إلى إحياء لثروات المجر القوية ذات يوم.

وبعد افتتاحه في عام 2019، لم يتم استخدام الملعب في البداية إلا بالكاد بسبب جائحة كوفيد. لكن خلال بطولة أوروبا 2020، حصلت الساحة التي تتسع لـ 68000 متفرج على لحظتها للتألق، لتصبح المكان الوحيد للبطولة بدون حد أقصى للمتفرجين.

واستقبلت الجماهير كأس السوبر الأوروبي ونهائيات الدوري الأوروبي وستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2026. و أقيمت بالفعل حفلات موسيقية وبعض الأحداث الدبلوماسية الأصغر حجمًا في الساحة، بما في ذلك زيارة حديثة لوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

واستعدادا لقمة السياسة الأوروبية التي تجمع أكثر من 40 دولة أقام المنظمون سقالات مؤقتة وخيمة في الملعب للسماح بمساحة أكبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس في وقت سابق " إن الاستعدادات المكثفة دخلت في تجهيز الملعب للأحداث، الأمر الذي يتطلب جهدا تنسيقيا هائلا ".