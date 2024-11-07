قطر وبريطانيا تبحثان تعزيز جهود إنهاء الحرب على غزة

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في العاصمة البريطانية لندن، تعزيز جهودهما المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما قالت الخارجية القطرية إن الجانبين بحثا سبل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة.

وناقش الجانبان كذلك آخر المستجدات في المنطقة، وسبل خفض التصعيد في لبنان، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة.

واستعرض الطرفان أيضا آخر التحضيرات لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما استعرضا معا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وكان أمير قطر قد تلقى قبل أيام اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحثا خلاله الأوضاع في غزة ولبنان وخفض التصعيد، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.