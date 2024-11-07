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قطر وبريطانيا تبحثان تعزيز جهود إنهاء الحرب على غزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم (يمين) خلال لقائه وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي في لندن (وزارة الخارجية القطرية)
7/11/2024

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في العاصمة البريطانية لندن، تعزيز جهودهما المشتركة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما قالت الخارجية القطرية إن الجانبين بحثا سبل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة.

وناقش الجانبان كذلك آخر المستجدات في المنطقة، وسبل خفض التصعيد في لبنان، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة.

واستعرض الطرفان أيضا آخر التحضيرات لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما استعرضا معا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وكان أمير قطر قد تلقى قبل أيام اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحثا خلاله الأوضاع في غزة ولبنان وخفض التصعيد، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.

المصدر : الجزيرة

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