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فرنسا تعتزم استدعاء سفير إسرائيل بعد مشكلة دبلوماسية في القدس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعود إلى سيارته بعد إلغائه زيارة كنيسة تتبع لفرنسا في القدس (الفرنسية)
7/11/2024-|آخر تحديث: 7/11/202409:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس "خلال الأيام المقبلة"، احتجاجا على دخول الشرطة الإسرائيلية "مسلحة" و"من دون إذن" في موقع يعد من أملاك الدولة الفرنسية في جبل الزيتون بالقدس.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذا الموقع واعتقالها لفترة وجيزة رجلي أمن فرنسيين يتبعان جهاز الدرك "غير مقبول".

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أنه رفض دخول الموقع الذي يتبع الإدارة الفرنسية لوجود قوات أمن إسرائيلية.

وحدثت الواقعة عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة "إيليونا" الواقعة على جبل الزيتون في القدس الشرقية.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأربعاء إسرائيل، في خطوة قالت باريس إنها تهدف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وكان بارو أوضح في تصريح لمحطة "فرانس 2" الفرنسية أنه يسعى خلال هذه الزيارة إلى الاجتماع مع السلطات المحلية والأطراف الإنسانية الفاعلة، معبرا عن أهمية نقل صوت فرنسا إلى هذه المنطقة التي شهدت معاناة كبيرة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ورغم ذلك فإن بارو أكد أن "الحوار لم يتوقف يوما" بين الطرفين.

المصدر : الجزيرة + وكالات + يديعوت أحرونوت

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