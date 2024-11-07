فرنسا تعتزم استدعاء سفير إسرائيل بعد مشكلة دبلوماسية في القدس

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس "خلال الأيام المقبلة"، احتجاجا على دخول الشرطة الإسرائيلية "مسلحة" و"من دون إذن" في موقع يعد من أملاك الدولة الفرنسية في جبل الزيتون بالقدس.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذا الموقع واعتقالها لفترة وجيزة رجلي أمن فرنسيين يتبعان جهاز الدرك "غير مقبول".

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أنه رفض دخول الموقع الذي يتبع الإدارة الفرنسية لوجود قوات أمن إسرائيلية.

وحدثت الواقعة عندما كان من المقرر أن يزور بارو مجمع كنيسة "إيليونا" الواقعة على جبل الزيتون في القدس الشرقية.

#Israël / #Territoirespalestiniens | @jnbarrot devait se rendre à l’Eleona, domaine national français. Sans y avoir été autorisée, la sécurité israélienne y est entrée armée. Le Ministre n’a pas souhaité se rendre dans le domaine dans ces conditions. ➡️ https://t.co/Q1ttnvyhM6 pic.twitter.com/iXDNtoMSGl — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) November 7, 2024

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأربعاء إسرائيل، في خطوة قالت باريس إنها تهدف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وكان بارو أوضح في تصريح لمحطة "فرانس 2" الفرنسية أنه يسعى خلال هذه الزيارة إلى الاجتماع مع السلطات المحلية والأطراف الإنسانية الفاعلة، معبرا عن أهمية نقل صوت فرنسا إلى هذه المنطقة التي شهدت معاناة كبيرة.

Israël humilie la France. La police israélienne a pénétré de force sur un site archéologique à Jérusalem géré par la France, alors qu’elle n’en a pas le droit, et a arrêté 2 gendarmes français. Voilà ce qui se passe quand on rampe devant un pays tiers. pic.twitter.com/eP2aUKB4ux — Claude El Khal (@claudeelkhal) November 7, 2024

وتأتي هذه الزيارة في سياق توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ورغم ذلك فإن بارو أكد أن "الحوار لم يتوقف يوما" بين الطرفين.