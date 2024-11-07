شهيد واشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عملياتها العسكرية في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية منذ فجر أمس الأربعاء، وسط اشتباكات بين تلك القوات ومقاومين فلسطينيين، في وقت أصيب فيه 5 أطفال بالاختناق بقنابل الغاز المدمع في مواجهات في بيت لحم جنوبي الضفة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في حرش السعادة بمدينة جنين، في حين ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي المحلية أن الشاب يدعى عبد الله محمد السعدي.

يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان وسيدة بجروح، وفق مستشفى ابن سينا التخصصي والهلال الأحمر.

ومنذ فجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة برفقة جرافات.

وأوضحوا أن القوات نشرت قناصة في مواقع عدة بالمدينة وفي محيط المخيم، وسط سماع أصوات اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وانفجارات من حين إلى آخر.

وأضاف الشهود أن جرافات إسرائيلية شرعت في تجريف شوارع بمواقع عديدة ضمن عمليات تدمير البنية التحتية.

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرات عديدة ضمن اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة بادعاء البحث عن مطلوبين أمنيين.

وفي جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية في وقت سابق بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير (وسط)، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالوا إن القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز السام نحو الشبان والمنازل، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم 5 أطفال.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لأطفال بالغاز المدمع خلال مواجهات في بلدة الخضر غرب بيت لحم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

والثلاثاء الماضي، استشهد 8 فلسطينيين في عمليات للاحتلال بالضفة، 6 في قباطية واثنان في بلدة طمون جنوبي طوباس.

وارتفع عدد شهداء الضفة إلى 777 فلسطينيا منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.