حذف سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود سلسلة من المنشورات المسيئة لدونالد ترامب من حسابه على "إكس"، وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يعني عودته إلى السلطة التي غادرها قبل 4 سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رود الذي ينتمي ليسار الوسط، وسبق له تولّي منصب رئيس الوزراء عام 2013، حذف منشورات على منصة "إكس" وصفت ترامب بأنه "تدميري" و"خائن للغرب".

وأوضح مسؤول في الوزارة، خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، أن رود حذف المنشورات من أجل "إزالة احتمال إساءة فهم تعليقات مماثلة".

وأضاف المسؤول مؤكدا أن "السفير رود يتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لمواصلة تعزيز التحالف الأميركي الأسترالي".