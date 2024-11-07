6 شهداء في بيت لاهيا وإجلاء عشرات المرضى خارج القطاع

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في حين أعلنت إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية إجلاء عشرات المرضى من غزة للعلاج.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حصار وتجويع شمال القطاع، وارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في اليوم الـ33 لاجتياح شمال قطاع غزة، عبر قصف واستهداف جوي ومدفعي، ومع انهيار كامل للمنظومة الصحية.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة العاصي في مشروع بيت لاهيا.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا سادسا استشهد وأصيب عدد آخر بجراح؛ جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شقة سكنية تعود لعائلة المصري في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق عدة في بلدة بيت لاهيا وغربها، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن إطلاق نار وقصفا مدفعيا مكثفا من آليات إسرائيلية استهدفا أيضا مخيم جباليا ومنطقتي الصفطاوي والتوام شمال غرب القطاع.

وأفادوا باستمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات نسف وتدمير مبان سكنية في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي وغرب بيت لاهيا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف خلال 24 ساعة أكثر من 110 أهداف تابعة لحزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة جندي بجروح خطرة في شمال قطاع غزة، ومقتل آخر في جنوب لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

قصف على رفح وخان يونس

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الفخاري بمدينة خان يونس.

إجلاء عشرات المرضى من غزة

من ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية، أنهما أجلتا أمس الأربعاء أكثر من 200 شخص من المرضى ومرافقيهم من غزة إلى الإمارات ورومانيا لتلقي العلاج.

وبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم بالإجمال نحو 230 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "كوغات".

وقالت وحدة كوغات في بيان: "هذا هو أكبر عدد من المرضى ومقدّمي الرعاية الذين يغادرون عبر معبر كرم أبو سالم في الأشهر الأخيرة".

وأضافت أنّ العملية تمّت بالتعاون مع كل من الإمارات والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إنّ من بين الذين تم إجلاؤهم "مرضى يعانون من أمراض المناعة الذاتية وأمراض الدم والسرطان وأمراض الكلى وإصابات الصدمات".

ونقل المرضى من غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل، ثم إلى مطار رامون بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن الثلاثاء إن الموجودين على قائمة الإجلاء هم من بين نحو 14 ألف شخص ينتظرون حاليا في غزة لإجلائهم لأسباب طبية.

وأضاف بيبركورن أن أقل من 5 آلاف شخص بقليل تم السماح بإجلائهم لأسباب طبية من القطاع منذ بدء الحرب.

وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة وتمنع خروج المرضى للعلاج، بالتزامن مع تدمير المستشفيات والمرافق الصحية وقتل مئات الكوادر الطبية في القطاع.