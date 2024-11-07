خبير عسكري: حزب الله أوصل رسالة عملية بأنه قادر على ضرب مطارات إسرائيل

قال الخبير العسكري العميد حسن جوني إن التصعيد الجاري بين إسرائيل وحزب الله يؤكد حقيقة أن الكلمة ستكون للميدان في ظل حالة الفراغ السياسي الدولي التي جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ من القوة وحدها سبيلا لحل كل القضايا، مشيرا إلى أن الحزب أثبت قدرته على استهداف المطارات المدنية الإسرائيلية.

وأضاف جوني أن هذا التعامل من جانب إسرائيل يدفع حزب الله إلى التعامل بالمثل، وهو ما دفعه إلى التصعيد والكشف عن صواريخ إستراتيجية واستهداف قواعد جنوب تل أبيب.

واعتبر أن استهداف الحزب قاعدة تسرفين القريبة من مطار بن غوريون كان رسالة عملية بأنه قادر على ضرب المطار، وهو ما ردت عليه إسرائيل بتنفيذ ضربات قرب مطار بيروت، لافتا إلى أن جيش الاحتلال حريص على عدم إدخال هذه الأهداف ضمن المواجهة.

ولفت الخبير العسكري إلى أن إسرائيل فهمت الرسالة المتمثلة في قدرة حزب الله على اختراق دفاعات جوية متقدمة مخصصة لحماية المطارات بعدما وصل أحد الصواريخ إلى مطار بن غوريون.

وقال إن إسرائيل بدأت ترفع وتيرة استهدافها للمدنيين في لبنان كنوع من زيادة العقاب، وهو ما حدث بشكل واضح أمس الأربعاء.