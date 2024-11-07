جماهير سان جيرمان تتضامن مع فلسطين ووزير الداخلية الفرنسي يحتج

رفعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي لوحة تدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية في غزة، وذلك خلال مباراة فريقها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس ظهرت لوحة ضخمة في المدرجات حملت شعار "الحرية لفلسطين".

وضمت اللوحة التي رفعها المشجعون رسما للمسجد الأقصى وأحد المقاومين الفلسطينيين وخارطة فلسطين، إضافة إلى علم لبنان.

جماهير باريس سان جيرمان تدعم فلسطين خلال مواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/GAZCUhKDmR — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 6, 2024

وردا على ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن رفع اللافتة "غير مقبول"، وأكد أنه سيطلب توضيحات من باريس سان جيرمان، ولم يستبعد فرض عقوبات على النادي.

وانتهت المباراة بفوز الضيف أتلتيكو مدريد 2-1 بهدف أنخيل كوريا الذي سجله في الثواني الأخيرة للمباراة.

وهذه الخسارة الثانية لباريس سان جيرمان في 4 مباريات بدوري الأبطال، وتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز الـ25، في حين رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ23.