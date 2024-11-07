بايدن للأميركيين: الهزيمة لا تعني أننا مهزومون

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا للشعب الأميركي اليوم الخميس، أكد فيه قبوله باختيار الناخبين بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة، وتعهد بإتمام انتقال سلمي للسلطة.

وحث بايدن الأميركيين على التحلي بالهدوء، ودعاهم "لخفض الحرارة"، حسب تعبيره، قائلا "خسرنا هذه المعركة. وأميركا التي تحلمون بها تناديكم للنهوض".

وقال الرئيس الأميركي -الذي انسحب من السباق الرئاسي ودفع بنائبته كامالا هاريس لتحل محله- إن "الانتكاسات لا يمكن تجنبها. والاستسلام لا يمكن الصفح عنه". وتابع قائلا "الهزيمة لا تعني أننا مهزومون".

وأصبح ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعدما تخطى عتبة الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية هاريس التي اتصلت به لتهنئته، وألقت خطاب الإقرار بالهزيمة أمس الأربعاء.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع ترامب وهنأه بالفوز، ودعاه إلى لقاء في البيت الأبيض.

وحصد ترامب حتى الآن 295 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي حصيلة تشمل 5 من الولايات الـ7 المتأرجحة، كما يتقدم في الولايتين الباقيتين، نيفادا وأريزونا، اللتين لم ينته فرز الأصوات فيهما بعد.