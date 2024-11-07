الحوثي: ترامب سيفشل في إنهاء القضية الفلسطينية

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "سيفشل" في إنهاء القضية الفلسطينية خلال ولايته الثانية.

وأوضح الحوثي في خطابه الأسبوعي تعليقا على نتائج الانتخابات الأميركية أن "ترامب فشل في مشروع (…) صفقة القرن رغم كل عنجهيته واستكباره واستهتاره وطغيانه، وسيفشل في هذه المرة أيضا".

وتغلب ترامب مرشح الحزب الجمهوري على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في انتخابات رئاسية أقيمت في الولايات المتحدة، الحليف السياسي والعسكري الأول لإسرائيل، على وقع الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة.

وفي إطار الحرب، يواصل الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب بدأت أولا على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وطفقوا لاحقا يعلنون عن إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

وقال الحوثي "إن الرؤساء الأميركيين يتنافسون أيهم يقدم خدمات أكثر للعدو الإسرائيلي (…) ترامب بنفسه كان في مدة رئاسية سابقة، وحرص على تقديم إنجازات للإسرائيليين"، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.