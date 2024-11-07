التهاني تتوالى على ترامب والرئيس الصيني أحدث المهنئين

توالت التهاني من زعماء ورؤساء دول عدة، منذ أمس الأربعاء، على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، وكان من أحدثها وأبرزها برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إلى الرئيس الأميركي المنتخب.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قال أمس الأربعاء إن "سياستنا تجاه الولايات المتحدة متسقة.. سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

تهان عربية وأوروبية

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، تضمنت رسائل واتصالات رسمية صادرة من دول عربية التهنئة لترامب من كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ومصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والسودان وموريتانيا والجزائر والمغرب.

كما سارع قادة ورؤساء حكومات ودول في أوروبا أمس لتهنئة ترامب الذي أعلن تحقيقه "فوزا تاريخيا" في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي مقدمة المهنئين كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وأيرلندا وهولندا إلى جانب بريطانيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.

وفي حين هنأت ترامب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤكدة "تطلعها إلى العمل معا"، قال مارك روته -الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)- إن قيادة ترامب مرة أخرى "ستكون مفتاحا للحفاظ على قوة تحالفنا".

الداخل الأميركي

وقد أجرت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية ونائبة الرئيس كامالا هاريس اتصالا هاتفيا بالمرشح الجمهوري ترامب هنأته فيه بالفوز في الانتخابات، وفق مديرة حملة المرشحة الديمقراطية.

بدورها، قالت حملة ترامب إن الرئيس المنتخب تحدث مع هاريس وتلقى تهنئتها على "فوزه التاريخي"، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأه بالفوز، ودعاه إلى لقاء في البيت الأبيض.

كما تلقى ترامب أمس تهنئة لافتة من مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق والذي انشق عن ترامب في عام 2021 عندما رفض وقف التصديق على ترشيح جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بنس في منشور على منصة إكس "لقد قال الشعب الأميركي كلمته، تهانينا الصادقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وعائلته على انتخابه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة".

ونافس بنس (65 عاما) ترامب في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه انسحب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا إن حملته فشلت في كسب التأييد.