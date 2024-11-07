استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لطولكرم

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم للاجئين، فيصل سلامة، إن 4 مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف حي الخدمات في المخيم بينهم سيدة وشاب من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع دخول الطواقم الطبية إلى المخيم.

وفي وقت سابق الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها تتعامل مع إصابة سيدة (57 عاما) بشظايا قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم.

وذكرت أن المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تشير إلى حالتها.

تغطية صحفية: من مخيم طولكرم.. عدد من الآليات تتمركز عند مدخل المخيم والاحتلال يواصل عدوانه الواسع. pic.twitter.com/QmTe8FyZRZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2024

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا ثانيا في مخيم طولكرم، وإن قواته اقتحمت مدينة طولكرم من محاور عدة، برفقة جرافات.

وأوضحوا أن القوات الإسرائيلية نشرت قناصة في مواقع مختلفة بمدينة طولكرم وفي محيط المخيمين، وسط سماع أصوات اشتباكات مع فلسطينيين وانفجارات من حين إلى آخر.

#شاهد | اشتباكات عنيفة متواصلة وتفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في مخيم طولكرم pic.twitter.com/ixouXQsAgE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2024

اقتحام فاشتباك

وفجر الخميس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس وسط اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إنها فجرت عبوة بآلية في محور البلاونة وأمطرت قوات المشاة بالرصاص، مؤكدة تحقيقها إصابات مباشرة جراء ذلك.

وفي الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على مجموعة ممن وصفتهم بالمسلحين في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ويعد المخيم ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، وقد أسّس عام 1950 ضمن حدود بلدية طولكرم على الحافة الغربية للضفة الغربية، واحتضن لاجئين ينحدرون من قرى ومدن مثل حيفا ويافا وقيسارية.

عاجل | مصادر للجزيرة:

– تجدد الاشتباكات بين مـ.قـ.اومين وجيش الاحتلال في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

– إصابات إثر قصف من طائرات مسيرة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية pic.twitter.com/27IXuiSEa4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 7, 2024

حاجز عناتا

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني قرب حاجز عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس قرب الحاجز العسكري.

يذكر أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهد حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.