أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة عار مشترك على الإنسانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة منذ عام عار مشترك على الإنسانية، في حين أضيفت إليها الهجمات غير الأخلاقية وغير القانونية على الضفة الغربية ولبنان".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست.

وشدد أردوغان على ضرورة "أن يدرك داعمو العدوان الإسرائيلي، دون شرط أو قيد، أنهم أصبحوا شركاء في الجرائم المرتكبة".

ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار والضغط على إسرائيل لضمان وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية".

وقال إن منطقة الشرق الأوسط تشهد "مأساة إنسانية" أكبر من تلك القائمة بسبب الحرب الأوكرانية.

مبادرة تركية

ولفت إلى إطلاق تركيا مبادرة في الأمم المتحدة تهدف لوقف بيع ونقل الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

وأضاف أردوغان أنهم أعدوا خطابا مشتركا يحمل توقيع أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، وتم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وللمملكة المتحدة بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإلى الجمعية العامة الأممية.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس التركي باعتراف أيرلندا، والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، معربا عن تقديره باسم تركيا حكومة وشعبا لهذه الدول على هذه الخطوة.

وشدد على أن مثل هذه الخطوات تشكل سابقة للدول الأوروبية الراغبة في السلام بالمنطقة.

ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى أن تحذو حذو الخطوة "من أجل المساهمة في العدالة والسلام".

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.