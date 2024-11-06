20 قتيلا بغارة إسرائيلية على بلدة برجا جنوب بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء مقتل 20 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وأفادت الوزارة في بيان بأنّ "الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على برجا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا". وأضافت أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن الغارة على برجا أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

واستمر الدخان في التصاعد من المبنى مساء الثلاثاء وفق شهود عيان، في وقت فرّت فيه عائلات عديدة من الموقع.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية التي تستهدف يوم الثلاثاء منطقة خارج معاقل حزب الله التقليدية التي تستهدفها إسرائيل منذ بدء هجومها الشامل على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أسفرت غارة استهدفت مبنى سكنيا آخر في بلدة الجية قرب برجا عن مقتل شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، في حين لم تسفر المفاوضات عن وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.