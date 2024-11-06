نتنياهو يبحث مع ترامب "التهديد الإيراني"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع دونالد ترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأضاف المكتب، في بيان، "كانت المحادثة دافئة وودية"، وقال إنهما ناقشا "التهديد الإيراني"، وضرورة العمل معا من أجل أمن إسرائيل.

وكان نتنياهو من أوائل المهنئين لترامب بإعادة انتخابه رئيسا لأميركا، حيث قال في منشور على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

كما تسابق وزراء نتنياهو من اليمين المتطرف لتهنئة ترامب أيضا، حيث كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس "نعم، حفظ الله ترامب"، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا"، في حين قال وزير الثقافة ميكي زوهار "نتطلع إلى الأعوام الأربعة المقبلة".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس فقد قال مخاطبا ترامب "سنعمل معا على تعزيز التحالف بين أميركا وإسرائيل واستعادة الرهائن، والصمود لهزيمة محور الشر الذي تقوده إيران"، وفق قوله.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال السبت الماضي إن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة، وأضاف أن بلاده لن تتراجع عن مواجهة العدو، ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد.

في حين قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الرد الإيراني على إسرائيل أمر حتمي، وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وأبعد مما يتصوره العدو، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات خامنئي ونائيني بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في إيران، في حين حذرت واشنطن طهران من الرد على ذلك الهجوم، وأكدت أنها ستدعم إسرائيل للتصدي لأي عمل عسكري من جانب إيران.