مساعدون لهاريس يكشفون عن سبب هزيمتها

حمل مساعدون للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس مسؤولية هزيمتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

ونقل موقع بوليتيكو عن مساعدين لهاريس قولهم إنه "كان على بايدن الانسحاب مبكرا مما يسمح لنا بإجراء انتخابات تمهيدية تفوز بها هاريس".

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وقال المساعدون إن هاريس قامت بأفضل حملة انتخابية، لكن بايدن كان السبب الوحيد وراء هزيمة هاريس والديمقراطيين.

وأضافوا أن "الزخم الذي بنته هاريس لم يتحقق فهي لم تنجح قط في دفن شبح بايدن بشكل كاف، الأمر الذي أعاق بشدة قدرتها على إقناع الناخبين بفكرة أن ترشيحها هو الذي سيقلب الصفحة".

وفي مقال لها نقلت بوليتيكو أيضا عن بعض قادة الجيل التالي في الحزب الديمقراطي أن "هناك حاجة إلى تشريح عميق لفشل الحزب في وقف تمدد الدعم لترامب".

وفي السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن المتحدثة باسم حملة ترامب أنه لم يتلق حتى اللحظة أي مكالمة من هاريس أو بايدن.

وعادت بعدها "إن بي سي" لتنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يخطط للاتصال اليوم بترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين.

وأضاف المسؤول أن بايدن سيدعو ترامب إلى البيت الأبيض وسيحضر حفل تنصيبه.

وفي وقت سابق، أعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب بحصوله على 277 صوتا مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية هاريس.