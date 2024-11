نتنياهو ووزراؤه يتسابقون لتهنئة ترامب وإيران تصدر أول تعليق

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء دونالد ترامب على عودته "التاريخية" إلى البيت الأبيض، إضافة إلى وزراء إسرائيليين متطرفين أبدوا ابتهاجهم بفوزه.

وقال نتنياهو في منشور على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

في السياق ذاته، رحب وزيران ينتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بفوز ترامب، وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس "نعم، حفظ الله ترامب".

كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".

وقال عضو آخر في الحكومة، وهو وزير الثقافة ميكي زوهار، "نتطلع إلى الأعوام الأربعة المقبلة".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، فقد قال مخاطبا ترامب "سنعمل معا على تعزيز التحالف بين أميركا وإسرائيل واستعادة الرهائن والصمود لهزيمة محور الشر الذي تقوده إيران"، وفق قوله.

كما هنأ رؤساء دول ومسؤولون ترامب بفوزه، في حين علقت دول أخرى على الحدث، وفق ما يلي:

Congratulations, President @realDonaldTrump . Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO.

— Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024