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نتنياهو ووزراؤه يتسابقون لتهنئة ترامب وإيران تصدر أول تعليق

دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية متفوقا على الديمقراطية كامالا هاريس (الفرنسية)
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202412:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء دونالد ترامب على عودته "التاريخية" إلى البيت الأبيض، إضافة إلى وزراء إسرائيليين متطرفين أبدوا ابتهاجهم بفوزه.

وقال نتنياهو في منشور على موقع إكس "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

في السياق ذاته، رحب وزيران ينتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بفوز ترامب، وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس "نعم، حفظ الله ترامب".

كما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".

وقال عضو آخر في الحكومة، وهو وزير الثقافة ميكي زوهار، "نتطلع إلى الأعوام الأربعة المقبلة".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، فقد قال مخاطبا ترامب "سنعمل معا على تعزيز التحالف بين أميركا وإسرائيل واستعادة الرهائن والصمود لهزيمة محور الشر الذي تقوده إيران"، وفق قوله.

كما هنأ رؤساء دول ومسؤولون ترامب بفوزه، في حين علقت دول أخرى على الحدث، وفق ما يلي:

  • قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف -اليوم الأربعاء- إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية ربما سيكون نبأ سيئا لأوكرانيا، مضيفا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب.
  • هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب بعد فوزه، وكتب على منصة إكس "تهانينا للرئيس دونالد ترامب"، مبديا "استعداده للعمل معا" في ظل "الاحترام والطموح".

  • هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على فوزه الذي وصفه "بالمذهل".
  • هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ترامب، مؤكدا أنه سيبقي الحلف "قويا".

  • كتب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على صفحته بفيسبوك أن "(ترامب) يتجه إلى تحقيق فوز جميل".
  • نقلت وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قولها إن أرزاق الإيرانيين لن تتأثر بالانتخابات الأميركية، وذلك بعد أن أعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
المصدر : وكالات

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