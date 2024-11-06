هاريس تتصل بترامب لتهنئته وتعترف بالهزيمة

أجرت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية ونائبة الرئيس كامالا هاريس اتصالا هاتفيا بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب، هنأته فيه على الفوز في الانتخابات، معترفة بخسارتها.

وأكدت مديرة حملة المرشحة الديمقراطية أن هاريس تواصلت مع ترامب هاتفيا اليوم الأربعاء، وهنأته على فوزه بالانتخابات.

وأضافت أن هاريس تعهدت خلال الاتصال بأن تعمل مع الرئيس جو بايدن لضمان نقل سلمي للسلطة إلى ترامب.

كما أشارت مديرة الحملة إلى أن هاريس أعربت للرئيس المنتخب عن أملها في أن يكون "رئيسا لجميع الأميركيين"، على حد تعبيرها.