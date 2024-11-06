زعماء العالم يتسابقون لتهنئة ترامب

سارع زعماء العالم إلى تهنئة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- بعد أن أعلن فوزه على منافسته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما يعد تتويجا لعودة سياسية مذهلة بعد 4 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وفي ما يلي مقتبسات لبعض المهنئين من أنحاء العالم:

أنطونيو غوتيريش- الأمين العام للأمم المتحدة

"أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأؤكد من جديد إيماني بأن التعاون بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة هو ركيزة أساسية للعلاقات الدولية. الأمم المتحدة على استعداد للعمل بشكل بناء مع الإدارة المقبلة لمعالجة الأزمة المأساوية التي يواجهها عالمنا".

السعودية

هنأ ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية.

عبد الفتاح السيسي- الرئيس المصري

"‏أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".

الملك عبد الله الثاني- ملك الأردن

"أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية. ونتطلع إلى العمل معكم مرة أخرى لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني

"سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

بنيامين نتنياهو- رئيس وزراء إسرائيل

كتب على حسابه على موقع إكس "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأميركا وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا. هذا انتصار كبير! في الصداقة الحقيقية".

رجب طيب أردوغان- رئيس تركيا

"أهنئ صديقي دونالد ترامب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى بعد معركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا العصر الجديد، الذي سيبدأ باختيار الشعب الأميركي، آمل أن تتعزز العلاقات التركية الأميركية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أنه سيتم بذل مزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدالة".

آبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا

كتب آبي على إكس: "تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزك في الانتخابات وعودتك. أتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقة بين بلدينا خلال فترة ولايتك".

سيريل رامافوزا-رئيس جنوب أفريقيا

"أتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة والمفيدة للطرفين بين بلدينا في جميع مجالات تعاوننا. في الساحة العالمية، نتطلع إلى رئاستنا لمجموعة العشرين في عام 2025، حيث سنعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة التي ستخلفنا في رئاسة المجموعة عام 2026".

ناريندرا مودي- رئيس وزراء الهند

قال في منشور على إكس "أهنئك من أعماق قلبي يا صديقي… على فوزك التاريخي في الانتخابات. وبينما تبني على نجاحات ولايتك السابقة، أتطلع إلى تجديد تعاوننا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة. فلنعمل معا من أجل تحسين أحوال شعبينا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

شهباز شريف- رئيس وزراء باكستان

قال شريف على موقع إكس "أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه التاريخي بولاية ثانية! وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة القادمة لتعزيز وتوسيع الشراكة بين باكستان والولايات المتحدة".

ديمتري ميدفيديف- نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

كتب على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام "يتمتع ترامب بصفة مفيدة بالنسبة لنا: بصفته رجل أعمال حتى النخاع، فهو يكره بشدة إنفاق المال على الحلفاء المتطفلين الأغبياء، وعلى مشاريع خيرية سيئة، وعلى منظمات دولية شرهة".

فولوديمير زيلينسكي- رئيس أوكرانيا

قال على موقع إكس "أقدر تعهد الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليا إلى تحقيق السلام العادل في أوكرانيا".

ماو نينغ- المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

"سياستنا تجاه الولايات المتحدة متسقة. سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها، وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

لاي تشينغ تي- رئيس تايوان

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي على منصة إكس "خالص التهاني للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه. أنا واثق بأن الشراكة طويلة الأمد بين تايوان والولايات المتحدة، التي بنيت على القيم والمصالح المشتركة، ستستمر كحجر زاوية للاستقرار الإقليمي وتؤدي إلى مزيد من الرخاء لنا جميعا".

يون سوك يول- رئيس كوريا الجنوبية

"تهانينا لدونالد ترامب. تحت قيادتك القوية سوف يشرق مستقبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وستصبح أميركا أكثر إشراقا. أتطلع إلى العمل معك عن كثب".

شيغيرو إيشيبا- رئيس وزراء اليابان

قال للصحفيين "أود أن أقدم تهنئتي المخلصة لفوز السيد ترامب، وأقدم أيضا احترامي للاختيار الديمقراطي للشعب الأميركي".

وأضاف "من الآن فصاعدا، أود أن أعمل بشكل وثيق مع السيد ترامب الذي سيصبح الرئيس المقبل من أجل رفع التحالف الياباني الأميركي والعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى. سنبذل جهودا لإنشاء نقطة اتصال سريعة مع السيد ترامب في المستقبل".

أورسولا فون دير لاين- رئيسة المفوضية الأوروبية

"أهنئ بحرارة دونالد ترامب على انتخابه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية. وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب مرة أخرى لدفع جدول أعمال قوي عبر الأطلسي".

"فلنعمل معا على إقامة شراكة عبر الأطلسي تستمر في تحقيق الأهداف المرجوة لمواطنينا. ملايين الوظائف والمليارات من التجارة والاستثمار على جانبي الأطلسي تعتمد على ديناميكية واستقرار علاقتنا الاقتصادية".

مارك روته- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قال في منشور على موقع إكس "هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. ستكون قيادته مرة أخرى مفتاحا للحفاظ على قوة تحالفنا. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي".

أولاف شولتس- المستشار الألماني

قال شولتس على منصة إكس "أهنئ دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. لقد عملت ألمانيا والولايات المتحدة معا بنجاح لفترة طويلة لتعزيز الرخاء والحرية على جانبي الأطلسي. وسنواصل القيام بذلك لصالح مواطنينا".

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني

"تهانينا للرئيس المنتخب ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معك في السنوات المقبلة. وباعتبارنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبا إلى جنب في الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية".

إيمانويل ماكرون- رئيس فرنسا

كتب ماكرون على موقع إكس "تهانينا للرئيس دونالد ترامب. نحن مستعدون للعمل معا كما عرفنا كيف نفعل ذلك خلال 4 سنوات. بقناعاتك وقناعاتي. بالاحترام والطموح. من أجل مزيد من السلام والازدهار".

جورجيا ميلوني- رئيسة وزراء إيطاليا

في منشور على موقع إكس، قدمت ميلوني "أصدق تهانيها" لترامب، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما "تحالف لا يتزعزع". وأضافت "إنها رابطة إستراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر".

بيدرو سانشيز- رئيس الوزراء الإسباني

قال سانشيز في منشور على إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزك وانتخابك الرئيس الـ47 للولايات المتحدة. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الإستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي".

دونالد توسك- رئيس الوزراء البولندي

قال توسك على منصة إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. أتطلع إلى تعاوننا من أجل مصلحة الأمتين الأميركية والبولندية".

ديك شوف- رئيس الوزراء الهولندي

كتب على إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية. الولايات المتحدة حليف مهم لهولندا، سواء على المستوى الثنائي أو في السياقات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي. أتطلع إلى تعاوننا الوثيق بشأن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وهولندا".

فيكتور أوربان- رئيس وزراء المجر

قال عبر منصة إكس "هذه أكبر عودة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة! تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه العظيم. انتصار يحتاجه العالم بشدة!".

كارل نيهامر- مستشار النمسا

"تهانينا لدونالد ترامب على فوزه في الانتخابات. الولايات المتحدة شريك إستراتيجي مهم للنمسا. نتطلع إلى توسيع وتعزيز علاقاتنا عبر الأطلسي لمواجهة التحديات العالمية بنجاح معا".

أولف كريسترسون- رئيس وزراء السويد

"أهنئ دونالد ترامب على انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة. وأتطلع إلى العمل معا ومواصلة العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والسويد كصديقين وحليفين".

جاستن ترودو- رئيس وزراء كندا

"تهانينا لدونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. الصداقة بين كندا والولايات المتحدة يحسدها العالم".

"أعلم أن الرئيس ترامب وأنا سنعمل معا لخلق مزيد من الفرص والرخاء والأمن لبلدينا".

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا- رئيس البرازيل

"أهنئ الرئيس دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات وعودته إلى رئاسة الولايات المتحدة. الديمقراطية هي صوت الشعب ويجب احترامها دائما. يحتاج العالم إلى الحوار والعمل المشترك لتحقيق مزيد من السلام والتنمية والازدهار. أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح".

خافيير ميلي- رئيس الأرجنتين

"تهانينا على فوزك الانتخابي الهائل.. الآن اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى. أنت تعلم أنك يمكنك الاعتماد على الأرجنتين للقيام بمهمتك".

أنتوني ألبانيز- رئيس وزراء أستراليا

"انتخاب رئيس الولايات المتحدة يشكل دائما لحظة مهمة بالنسبة للعالم، ولمنطقتنا، ولأستراليا". لعبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة دورا قياديا في استقرار وأمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. وستسعى أستراليا جاهدة إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في المنطقة".

خوسيه راؤول مولينو- رئيس بنما

"أهنئ دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكذلك الشعب الأميركي على تعزيز الديمقراطية. سنواصل العمل معا بشأن الهجرة والأمن والتجارة الدولية".

فرديناند ماركوس جونيور- رئيس الفلبين

"فاز الرئيس ترامب، وانتصر الشعب الأميركي، وأنا أهنئهم على انتصارهم في عملية أظهرت للعالم قوة القيم الأميركية. التقيت شخصيا الرئيس ترامب عندما كنت شابا، لذا فأنا أعلم أن قيادته القوية ستؤدي إلى مستقبل أفضل لنا جميعا".

هون مانيت- رئيس وزراء كمبوديا

"هذا النصر العظيم هو شهادة حقيقية على الثقة التي يضعها الشعب الأميركي بقيادتكم، في ظل قيادتكم الحكيمة، أنا على ثقة بأن الدور الذي لا غنى عنه للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار سيتوسع بشكل أكبر".