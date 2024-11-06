الاحتلال يدمر البنية التحتية بجنين مع استمرار الاشتباكات

نشرت منصات محلية فلسطينية اليوم الأربعاء مشاهد توثق تدمير جرافات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اقتحامها، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينتي جنين وسلفيت، وواصلت عملية عسكرية بدأتها منذ أمس الثلاثاء أسفرت حتى الآن عن استشهاد 8 فلسطينيين.

وأفادت مصادر بأن مقاومين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال المقتحمة لجنين فجر اليوم.

آلية عسكرية لقوات الاحتلال تبدء بتدمير البنية التحتية في شارع العسكري بمدينة جنين. pic.twitter.com/vB4Z5eaIiN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 6, 2024

من جهتها، قالت كتيبة جنين بسرايا القدس إنها استهدفت تمركزات لقناصة الاحتلال في محيط مخيم جنين بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابات مؤكدة.

وأضافت الكتيبة أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين في قباطية بجنين.

مصادر محلية: جيش الاحتلال يحاول تفجير عبوة ناسفة مزروعة في أحد المواقع بجنين. pic.twitter.com/nQ0bt3U6ge — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2024

وإجمالا، ارتفع أمس الثلاثاء عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 777 منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع الإبادة المتواصلة في القطاع، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم.