شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

يتواصل العدوان على قطاع غزة لليوم الـ397، إذ شهدت مناطق في القطاع قصفا إسرائيليا خلّف شهداء وجرحى مثل خان يونس ومخيم النصيرات وبيت لاهيا.

واستشهدت سيدتان وأصيب 4 آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الفلسطيني رياض أبو دقة في بلدة الفخاري بجنوب شرقي خان يونس.

وتبحث طواقم الإنقاذ عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر، في محاولة للعثور على أحياء بين الركام.

كذلك أصيب 8 فلسطينيين بينهم سيدتان و5 أطفال ورجل، نتيجة قصف منزل لعائلة زُهُد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية أخرى في مخيم جباليا شمالي القطاع.

إضافة إلى ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بوجود قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف استهدف منازل في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على غزة، أسفرت حتى الساعة عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.