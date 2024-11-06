ترامب: حققت فوزا تاريخيا وسنغلق الحدود أمام المجرمين

أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا "حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية".

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

وأكد الرئيس الـ49 للولايات المتحدة أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الكونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.