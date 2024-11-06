ترامب يتقدم و3 ولايات تحفظ لهاريس آخر الآمال

أظهرت النتائج الجزئية لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحصوله على 247 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 210 أصوات لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي تتمسك بآخر آمالها في الفوز قبل حسم 3 ولايات.

وأظهر ترامب أداء قويا في قطاع عريض من البلاد، ويقترب من الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي المطلوبة لحسم الفوز والعودة إلى البيت الأبيض مجددا.

وبعد فوز المرشح الجمهوري بولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا المتأرجحتين، يظل الأمل المتبقي لهاريس هو الفوز بولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، غير أن أحدث البيانات تشير إلى تأخرها عن منافسها في الولايات الثلاث.

وأكدت جين مالي ديلون مديرة حملة كامالا هاريس أن "الطريق الأوضح للفوز" يمر عبر الولايات الثلاث من بين الولايات السبع المتأرجحة التي تحسم عادة نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكتبت ديلون في رسالة وجهتها لفرق الحملة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية "إنه سباق محتدم إلى أبعد الحدود"، وأكدت "لطالما أدركنا أن طريقنا الأوضح للحصول على أصوات 270 ناخبا كبيرا يمر عبر ولايات الجدار الأزرق. ونحن سعداء بما نرى".

و"الجدار الأزرق" بلون الحزب الديمقراطي مؤلف من ميشيغان وويسكونسن وبنسيلفانيا الواقعة في شمال شرقي البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى.

وصوّت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لمصلحة ترامب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل 4 سنوات.

وقال نحو 31% من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسية. وقال نحو 45% من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل 4 سنوات.