ترامب يتحدث عن "تزوير واسع" في فيلادلفيا

أشار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب إلى أحاديث عن "تزوير واسع" في مدينة فيلادلفيا، أكثر المدن سكانا في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وهو ما ردّت عليه سلطات المدينة بالنفي والاستنكار.

وقال ترامب مساء الثلاثاء إن "هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في فيلادلفيا، فهل تهرع قوات حفظ القانون؟".

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وحث المرشح الجمهوري الأميركيين على المشاركة في الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة، وقال "اذهبوا للتصويت فلا يزال هناك وقت".

إلى ماذا تشير تصريحات المرشح الجمهوري دونالد #ترمب التي زعم فيها وجود تزوير في مدينة #فيلادلفيا دون أن يقدم أي دليل؟#الجزيرة_أمريكا24 #الأخبار pic.twitter.com/LIyolQQHPT — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 5, 2024

من جانبه، قال لاري كراسنر المدعي العام لمدينة فيلادلفيا إنه لا صحة لادعاءات ترامب بحدوث تزوير.

وكذلك قال مفوض المدينة "كنا على اتصال مستمر باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتعاملنا مع جميع التقارير عن حدوث مخالفات لضمان التصويت بأمان".

بدورها، قالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي إن إن" إنه لا علم لها بأي تزوير انتخابي في المدينة، وأكدت أنه لم يحصل أي حادث يتطلب تدخلا أمنيا.

في الوقت نفسه، قالت وكالة أسوشيتد برس إن مسؤولين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري "ينفون ادعاء ترامب بشأن الغش الهائل في فيلادلفيا".