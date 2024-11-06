الانتخابات الأميركية 2024

أخبار|الانتخابات الأميركية 2024|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يتحدث عن "تزوير واسع" في فيلادلفيا

ترامب قال إنه سيعترف بنتيجة الانتخابات إذا كانت "حرة ونزيهة" (رويترز)
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202405:33 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أشار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب إلى أحاديث عن "تزوير واسع" في مدينة فيلادلفيا، أكثر المدن سكانا في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وهو ما ردّت عليه سلطات المدينة بالنفي والاستنكار.

وقال ترامب مساء الثلاثاء إن "هناك الكثير من الأحاديث عن تزوير واسع للانتخابات في فيلادلفيا، فهل تهرع قوات حفظ القانون؟".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وحث المرشح الجمهوري الأميركيين على المشاركة في الانتخابات حتى اللحظات الأخيرة، وقال "اذهبوا للتصويت فلا يزال هناك وقت".

من جانبه، قال لاري كراسنر المدعي العام لمدينة فيلادلفيا إنه لا صحة لادعاءات ترامب بحدوث تزوير.

وكذلك قال مفوض المدينة "كنا على اتصال مستمر باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وتعاملنا مع جميع التقارير عن حدوث مخالفات لضمان التصويت بأمان".

بدورها، قالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي إن إن" إنه لا علم لها بأي تزوير انتخابي في المدينة، وأكدت أنه لم يحصل أي حادث يتطلب تدخلا أمنيا.

في الوقت نفسه، قالت وكالة أسوشيتد برس إن مسؤولين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري "ينفون ادعاء ترامب بشأن الغش الهائل في فيلادلفيا".

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

إعلان