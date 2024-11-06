ترامب تفوق على هاريس بنحو 5 ملايين صوت

تفوق المرشح الجهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بفارق نحو 5 ملايين صوت، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة الثلاثاء.

وبحسب بيانات غير رسمية نشرتها وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، حصل ترامب على نحو 71 مليون صوت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات في 45 ولاية من أصل 50. وفي المقابل، حصلت هاريس على نحو 66 مليونا و100 ألف صوت.

وبخلاف استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم هاريس في عدد الأصوات على مستوى البلاد، تمكن ترامب من الفوز في 27 ولاية من أصل 50. بينما فازت هاريس في 18 ولاية بالإضافة إلى منطقة واشنطن العاصمة.

وبلغت نسبة الأصوات التي حصل عليها ترامب نحو 51%.

وتمكن ترامب من الفوز في الولايات المتأرجحة: كارولينا الشمالية، وجورجيا، وبنسلفانيا، وويسكونسن. بالإضافة إلى ولايات إنديانا، وكنتاكي، وفرجينيا الغربية، وفلوريدا، وتينيسي، وكارولينا الجنوبية، وأوكلاهوما، ومسيسيبي، وألاباما، وأركنساس، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ووايومنغ، ونبراسكا، ولويزيانا، وأوهايو وتكساس وميسوري ويوتا ومونتانا وكانساس وآيوا وأيداهو.

ويصوت الناخبون بالانتخابات الرئاسية الأميركية في المقام الأول لمندوبي الحزب الذي يدعمونه.

ويتم في هذا النظام الذي يسمى "المجمع الانتخابي" تحديد إجمالي 538 مندوبا، موزعين بمستويات مختلفة على كل ولاية.

ويحق للمرشح الذي يصل إلى أكثر من نصف هذا العدد، أي 270 مندوبا، أن يصبح رئيسا.

النصر والهزيمة

وفي وقت سابق، ألقى ترامب خطاب النصر من فلوريدا، قائلا إنه كان العقل المدبر "لأعظم حركة سياسية في كل العصور"، وتعهد بـ"مساعدة بلادنا على التعافي"، بعد أن تعهد خلال الحملة بفرض "الانتقام" على أعدائه السياسيين؟.

وقال "حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب".

وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا، اليوم انتصار للديمقراطية، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة".

في سياق متصل، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مساعد للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أنها تعمل حاليا على خطاب الهزيمة وستتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم للاعتراف بهزيمتها.