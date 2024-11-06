البنتاغون يعلّق على قرار إقالة غالانت

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصب وزير الدفاع يوم الثلاثاء، كان "شريكا موثوقا به"، وإنها ستواصل العمل عن كثب مع

وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر في بيان إن "التزام أميركا بأمن إسرائيل لا يزال صارما، وستواصل وزارة الدفاع الأميركية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل".

وقد أعلن نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة غالانت قائلا إنه لا يثق في إدارته العمليات العسكرية الجارية، وإن "أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء عيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلفا لغالانت، ورئيس حزب "اليمين الوطني" غدعون ساعر وزيرا للخارجية.

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إقالة وزير الدفاع غالانت ردودا داخلية متباينة غلبت عليها الانتقادات الشديدة، وفي حين خرج مئات المحتجين إلى الشوارع رفضا للقرار، يواصل جيش الاحتلال شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة وسّع نطاقها لاحقا إلى لبنان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن فوجئت كثيرا من قرار نتنياهو إقالة غالانت.

ونقلت الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الشعور السائد بأن إقالة غالانت يوم الانتخابات كان متعمدا لتجنب رد فعل أميركي عنيف.