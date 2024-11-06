إيران: مستعدون للمواجهة مع إسرائيل بعد فوز ترامب

قال علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل "لا تملك القوة" لمواجهة إيران، وتوعدها برد على هجومها الذي استهدف إيران الشهر الماضي.

وأضاف فدوي "عليهم انتظار ردنا، لدينا ما يكفي من الأسلحة والعتاد لمواجهة الصهاينة".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن فدوي قوله إن طهران مستعدة للمواجهة مع إسرائيل ولا تستبعد توجيه ضربة استباقية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن أعلن دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واليوم الأربعاء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إيران تستعد للرد على إسرائيل بهجوم من العراق، واستعدادا لذلك نقل الحرس الثوري الإيراني مسيّرات وصواريخ لمليشيات مسلحة في العراق.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة حذرت إيران علنا، خاصة من شن هجوم على إسرائيل، لكن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "على عكس إسرائيل، لا تسعى الجمهورية الإسلامية إلى التصعيد، لكن لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أن إيران "سترد على عدوان الكيان الصهيوني وفقا للوقت والوضع الذي تحدده، وبطريقة مناسبة، بطريقة مدروسة ومحسوبة جيدا".

وأعلنت إسرائيل في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.