أمير قطر: أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الشيخ تميم في تدوينة على صفحته بمنصة "إكس" إنه يتمنى "للرئيس ترامب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا".

وأضاف أمير دولة قطر "أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

Congratulations to President-Elect Donald Trump on winning the U.S. presidential election. I wish you all the best during your term and look forward to working together again to strengthen our strategic relationship and partnership, and to advancing our shared efforts in…

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 6, 2024