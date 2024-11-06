أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

أمير قطر: أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات

Qatar’s Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani meets with U.S. President Donald Trump in Riyadh, Saudi Arabia, May 21, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
أمير قطر (يسار) وترامب خلال لقاء سابق في 2017 (رويترز)
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202412:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال الشيخ تميم في تدوينة على صفحته بمنصة "إكس" إنه يتمنى "للرئيس ترامب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا".

وأضاف أمير دولة قطر "أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية فوزه بالتصويت الشعبي وحصوله على نحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي.

وقال في تجمع بمقر حملته في فلوريدا "لقد فزنا في التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب"، مضيفا "يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب".

المصدر : الجزيرة

إعلان