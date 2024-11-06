مصادر: قوات كورية شمالية بدأت القتال فعليا بجانب روسيا

قال مسؤولان أميركيان الأربعاء إن قوات كورية شمالية شاركت في أعمال قتالية في منطقة كورسك الروسية في الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى.

ووفق أحد هذين المسؤولين فإن الكوريين الشماليين شاركوا في القتال في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت هناك أي خسائر بشرية في صفوف القوات الكورية الشمالية ولم يقدما مزيدا من التفاصيل بشأن القتال.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المعارك الأولى بين الجيش الأوكراني وقوات كوريا الشمالية "تفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في العالم"، بعد أن قال وزير الدفاعع رستم أوميروف إن "اشتباكا صغيرا" حدث.

وأكد أوميروف في مقابلة مع التلفزيون الكوري الجنوبي أن الاشتباك الأول حدث مع قوات كوريا الشمالية، وهو تصعيد واضح في الصراع الذي بدأ عندما هاجمت روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف جندي كوري شمالي في كورسك، مضيفة أن ما بين 11 ألفا و12 ألف جندي موجودون في روسيا.

وسبق لكوريا الشمالية أن نفت التقارير الغربية حول إرسالها قوات للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.