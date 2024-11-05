3 شهداء بقباطية واشتباكات عنيفة بطولكرم

استشهد 3 فلسطينيين جراء عدوان الجيش الإسرائيلي على بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، في وقت أجلت فيه قوات الاحتلال جرحى بصفوفها وسط اشتباكات متواصلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال استهدف بالرصاص شخصين داخل مركبة في قباطية ومنع الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المكان.

ومنذ الصباح يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام قباطية ومحاصرة منزل يتحصن فيه فلسطينيون في البلدة، وسط اشتباكات مسلحة، تخللها قصف المنزل بقذائف "إنيرجا".

وإلى الجنوب الشرقي من جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة ميثلون بعد مداهمة منزله واحتجاز والدته وتفجير مركبته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون، ونشرت آلياتها في عدد من شوارعها، بينما جرت مواجهات واسعة خلال الاقتحام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن سقوط شهيدين بقصف الاحتلال قرية الشهداء جنوب جنين.

اشتباكات في طولكرم

في الوقت ذاته، يخوض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، واستهدف المقاومون قوات من جيش الاحتلال بعبوات ناسفة.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيمي طولكرم ونور شمس، خلال عدوانه المتواصل.

وفي السياق ذاته، يواصل جيش الاحتلال اقتحام قرية مادما جنوب نابلس منذ أكثر من 10 ساعات.

وأحرق مستوطنون، اليوم، مركبة لأحد الفلسطينيين في تجمع بدوي "الرأس" شرق مدينة رام الله.

وفي محافظة طوباس (شمال)، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيانين منفصلين- عن استشهاد فلسطينيين اثنين في بلدة طمون، ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمان أحدهما.

ومنذ فجر الثلاثاء، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات متفرقة بشمال الضفة تركزت في بلدة قباطية، وبلدة طمون جنوبي طوباس، وطولكرم ومخيميها، ومدينة قلقيلية، وبلدتي بورين ومادما جنوبي نابلس.