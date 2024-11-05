وفاة جندي أميركي أُصيب في غزة

أعلن الجيش الأميركي وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم الرصيف العائم قبالة ساحل قطاع غزة.

وقال الجيش الأميركي في بيان أمس الاثنين إن الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، أصيب بإصابات خطيرة في مايو/ أيار الماضي أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد البيان أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى. وأشار إلى أن الجندي المذكور كان يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

ورصيف غزة العائم مشروع أميركي لإيصال المساعدات لقطاع غزة جرى تنفيذه بموجب قرار من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع ويتكون من منصة في عرض البحر مخصصة لاستقبال السفن الكبيرة ورصيف مثبت على الشاطئ، وبلغت تكلفته نحو 320 مليون دولار.

وجرى تفكيك الرصيف عدة مرات بعد تشغيله رسميا في 17 مايو/أيار 2024 لدواع أعيد معظمها إلى الأحوال الجوية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "إكمال مهمته" في يوليو/تموز الماضي على الرغم من أن سكان القطاع الفلسطيني المحاصر يموتون جوعا.