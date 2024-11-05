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مقتل طيارَين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية

The wreck of an Egyptian military helicopter jet lies in a field after crashing near Ismailya , Egypt, 28 November 2015. A technical malfunction is believed to have caused the Egyptian military helicopter to crash near the Cairo-Ismailia Road, a spokesperson for the army said on his official Facebook side. The helicopter reportedly was engaged in routine scouting when an unexpected mechanical error occured, the statement added. The helicopter's crew were transported to a nearby hospital. EPA/STR EGYPT OUT * BEST QUALITY AVAILABLE
مروحية عسكرية مصرية سقطت في حقل بالقرب من الإسماعيلية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 (الأوروبية)
5/11/2024

أعلن الجيش المصري مقتل اثنين من طياريه إثر تحطم مروحية اليوم الثلاثاء، نتيجة عطل فني خلال مهمة تدريبية شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الثلاثاء الساعة 11:00 (08:00 بتوقيت غرينتش) سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني".

وأوضح أنّ الحادث "أسفر عن استشهاد ضابطين"، وأنه يجري "اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

وتقع الشلوفة في منطقة كبريت في محافظة السويس (124 كيلومترا شرق القاهرة) وتوجد في هذه المنطقة قاعدة جوية رئيسية للمروحيات العسكرية.

ولم يذكر الناطق العسكري أي تفاصيل أخرى عن طراز المروحية أو البلد المصنّع لها.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات والمروحيات، خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مقاتلة خلال تدريب من دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، نجا قائد طائرة حربية مصرية سقطت نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريبية بعدما قفز بالمظلة.

المصدر : الجزيرة

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