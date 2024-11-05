مقتل طيارَين مصريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية

أعلن الجيش المصري مقتل اثنين من طياريه إثر تحطم مروحية اليوم الثلاثاء، نتيجة عطل فني خلال مهمة تدريبية شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الثلاثاء الساعة 11:00 (08:00 بتوقيت غرينتش) سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني".

وأوضح أنّ الحادث "أسفر عن استشهاد ضابطين"، وأنه يجري "اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

وتقع الشلوفة في منطقة كبريت في محافظة السويس (124 كيلومترا شرق القاهرة) وتوجد في هذه المنطقة قاعدة جوية رئيسية للمروحيات العسكرية.

ولم يذكر الناطق العسكري أي تفاصيل أخرى عن طراز المروحية أو البلد المصنّع لها.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات والمروحيات، خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مقاتلة خلال تدريب من دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، نجا قائد طائرة حربية مصرية سقطت نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريبية بعدما قفز بالمظلة.