انفجار في أكبر مصفاة نفط تركية شرق إسطنبول

وقع انفجار في موقع مصفاة توبراش النفطية في مدينة إزميت شرق إسطنبول وهي أكبر مصفاة للنفط في تركيا، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال ما وصفته وسائل إعلام تركية بأنه أعمال حفر مخطط لها، ولم ترد تقارير عن إصابات، وفق ما ذكره رئيس البلدية المحلي لقناة إن تي في التركية.

وقال رئيس بلدية محافظة كوجالي طاهر بويوكاكين، إن الحريق في الموقع شمال غرب البلاد تحت السيطرة، مشيرا إلى أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن إصابات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد من الموقع قرب إسطنبول.