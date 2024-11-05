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عاجل | مصادر للجزيرة: مسيرة إسرائيلية تقصف للمرة الرابعة مواقع داخل بلدة طمون دون إصابات

5/11/2024-|آخر تحديث: 5/11/202406:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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