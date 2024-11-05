عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في شارع أيالون بتل أبيب

القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في شارع أيالون بتل أبيب

يسرائيل هيوم: مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس احتجاجا على إقالة غالانت

القناة 14 عن مصدر بمكتب نتنياهو: حاولوا ابتزاز رئيس الوزراء بالتحقيقات حتى لا يقيل غالانت لكنه لم يتردد

القناة 12 الإسرائيلية: غالانت قد يعلن استقالته من الكنيست والعمل السياسي

لبيد: حكومة اليمين تفضل المتهربين من الخدمة العسكرية على الجنود الذين يخدمون

أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: فوجئنا كثيرا من قرار نتنياهو بإقالة غالانت

الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج

التفاصيل بعد قليل..