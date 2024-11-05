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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في شارع أيالون بتل أبيب
5/11/2024-|آخر تحديث: 5/11/202410:41 م (بتوقيت مكة المكرمة)
القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في شارع أيالون بتل أبيب
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القناة 14 عن مصدر بمكتب نتنياهو: حاولوا ابتزاز رئيس الوزراء بالتحقيقات حتى لا يقيل غالانت لكنه لم يتردد
القناة 12 الإسرائيلية: غالانت قد يعلن استقالته من الكنيست والعمل السياسي
لبيد: حكومة اليمين تفضل المتهربين من الخدمة العسكرية على الجنود الذين يخدمون
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: فوجئنا كثيرا من قرار نتنياهو بإقالة غالانت
الإذاعة الوطنية الأميركية عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أقال غالانت يوم الانتخابات لمنع إدارة بايدن من الاحتجاج
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة